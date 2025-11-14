La CAASD se pone las pilas

En los encuentros de “Listín en el barrio”, una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos se refiere al suministro de agua potable.

A esta le siguen muy de cerca los reclamos por el mal estado de los sistemas de alcantarillado y los graves trastornos que causan las inundaciones en calles y viviendas.

Asimismo, preocupa el estado de deterioro de numerosos tanques de abastecimiento, muchos de los cuales requieren una reparación urgente para evitar que se repita una tragedia como la del tanque del Ingenio Quisqueya.

Por eso resulta una noticia alentadora que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) anuncie operativos inmediatos para corregir algunos de estos problemas.

Entre las acciones planeadas destaca la sustitución de los sistemas de alcantarillado en los sectores de Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Juana y la avenida Jacobo Majluta.

El Listín ha publicado varios reportajes sobre la crítica situación en estas zonas y, por fin, es positivo comprobar que la CAASD las ha puesto en su foco de atención.

Del mismo modo, se anuncia una fuerte inversión para rehabilitar distintas plantas de tratamiento de agua, entre ellas la de La Ciénaga, cuyo deplorable estado también denunciamos la semana pasada.

Sin lugar a dudas, la CAASD se está poniendo las pilas para subsanar estas deficiencias, que impactan directamente en la salud y la calidad de vida de los habitantes de la capital.

El director general de la CAASD, Fellito Suberví, anunció una inversión de más de 1,400 millones de pesos para la sustitución y ampliación de redes de alcantarillado sanitario.

En paralelo, se destinarán más de 320 millones de pesos a la rehabilitación de once tanques reguladores de agua potable.

Y en el capítulo de aguas residuales, el programa “Monitor del Agua” intervendrá varias plantas de tratamiento con una inversión superior a los setecientos millones de pesos.

Estas son iniciativas llamadas a dar respuestas concretas a las sensibles necesidades de nuestros barrios. !Enhorabuena!