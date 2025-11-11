El legado imperecedero de Leopoldo Díaz

Con el fallecimiento de Leopoldo Díaz Henríquez, el país despide al arquitecto de una de las obras de salud social y redención humana más trascendentales de su historia: Hogar Crea Dominicano.

Don Leopoldo no fue un teórico de la problemática social. Fue un padre que, tras ver a su propio hijo, Julio Díaz Capellán, caer en las garras de la adicción, decidió convertir una tragedia familiar en una cruzada nacional.

Hace 50 años, el 15 de febrero de 1975, cuando la drogadicción era un mal incipiente y poco comprendido, él clavó la primera bandera de esperanza.

Fundó el primer centro de tratamiento para adictos del país, una institución que el Estado reconocería un año después como sin fines de lucro.

Al ver los resultados de la rehabilitación de su hijo, comprendió que la misma esperanza podía extenderse a cientos de familias.

En una época de estigmas y silencio, tocó todas las puertas, sensibilizó a la sociedad y promovió campañas de prevención, todo con pocos recursos y ayuda oficial.

De ese primer centro, Hogar Crea creció hasta convertirse en una red nacional de salvación, con aproximadamente 43 centros terapéuticos que han devuelto a miles de jóvenes a la sociedad como seres útiles.

Su metodología probada ha traspasado fronteras, replicándose en países como Colombia y Chile, un testimonio elocuente de la solidez y eficacia de su obra.

En un mundo donde con frecuencia se quebrantan los lazos familiares, la figura de don Leopoldo y su hijo Julio representa un poderoso ejemplo de perdón, superación y relevo generacional.

Julio Díaz Capellán no solo se rehabilitó, sino que tomó la antorcha de su padre, dirigiendo hoy la institución y honrando el legado de quien lo rescató.

La vida de su padre nos deja una lección imperecedera: que la fuerza de un solo individuo, movido por el amor y la determinación, puede transformar el dolor en esperanza y construir un monumento de bien social que perdura por generaciones.