La epidemia invisible

El asesinato accidental de Grismailin Paulino, de 13 años, a manos de un primo de su misma edad, es más que una tragedia aislada.

Es un síntoma grave de una epidemia que estamos fallando en controlar, la de la proliferación de armas de fuego en manos de niños y adolescentes.

Lo que convierte este caso en una señal de alarma social es la normalización de la violencia que lo rodea.

El adolescente agresor no ocultaba el arma; al contrario, la había exhibido impunemente en su vecindario de La Herradura, en Santiago.

Esto plantea una pregunta incómoda e ineludible: ¿Cómo es posible que la posesión ilegal de un arma por parte de un menor sea un secreto a voces que las autoridades no detectan o no actúan para frenar a tiempo?

La investigación se topa de inmediato con el muro de la ilegalidad: el arma desapareció y se desconoce su propietario.

Esta opacidad no es una casualidad. Es el sello distintivo de un problema estructural.

Las armas ilegales circulan con facilidad pasmosa, y terminan en las manos más inesperadas y menos preparadas: las de nuestros niños.

Este lamentable suceso no es un caso excepcional. Se inscribe en una cadena creciente de episodios violentos donde figuran menores utilizando armas de fuego ilegales.

Los reportes documentan desde pandillerismo juvenil y enfrentamientos con la policía hasta agresiones y asesinatos cometidos por individuos adolescentes, actuando fuera de cualquier grupo delictivo organizado.

La desgarradora petición de justicia de la madre de Grismailin, quien exige que se aprese al dueño del arma, da en el blanco del problema real.

Es urgente que, como sociedad, despertemos ante esta realidad. No podemos permitir que la tenencia ilegal de armas por parte de menores se convierta en un hecho cotidiano.

Exigimos una investigación rigurosa que esclarezca este caso y, lo que es más importante, una estrategia integral y efectiva para desarmar a nuestra juventud y proteger su inocencia de una violencia que no les pertenece.