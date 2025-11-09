El periodismo tiene que espabilarse

S nos viene encima un terremoto en el periodismo tal y como lo conocemos.

La causa tiene nombre: la Inteligencia Artificial. Pero no la de antes, sino una nueva generación “superinteligente” que es capaz de pensar, planificar y actuar casi por su cuenta, sin que nosotros le demos constantemente órdenes.

De hecho, los cimientos de las webs de noticias ya están crujiendo. Notamos cómo el tráfico en la esfera digital se resiente poco a poco.

La gente está empezando a esquivar nuestras páginas para informarse directamente a través de las apps y asistentes de IA, que les buscan las noticias y los contenidos que les interesan al momento.

Esto nos afecta a todos. Tanto a los medios grandes, medianos y pequeños.

Sobre todo a aquellos que durante años construyeron una audiencia fiel con suscripciones de pago o con un contenido tan bueno que la IA no podía imitar... hasta ahora.

Con estos nuevos modelos ultra-inteligentes, esa ventaja que teníamos se nos está escapando entre los dedos.

Estas nuevas capacidades pueden ser una herramienta alucinante o una catástrofe total. ¿De qué depende? De la pericia y el olfato que tengamos los periodistas humanos para entenderlas, domarlas y sacarles partido.

Y también, de las ganas que tengamos de ser creativos y adaptarnos de verdad al nuevo modelo que va a definir cómo nos relacionamos con nuestra audiencia.

Los medios, ya sean de papel, audiovisuales o puramente digitales, que no aprendan a convivir con las aplicaciones de IA para mantener ese vínculo con su gente, se arriesgan a entrar en un declive del que será difícil salir.

A partir de ahora, todas nuestras estrategias para sobrevivir pasan por cruzar nuestro camino con el de la IA.

Tanto para crear productos que generen confianza, veracidad y exclusividad (algo que nosotros podemos hacer y las máquinas no), como para darle una nueva dimensión a un periodismo que, en el fondo, debe seguir siendo hecho por personas, no por algoritmos.

Esta visión de futuro fue el pan nuestro de cada día durante los dos días del vigésimo tercer seminario de capacitación del Grupo de Diarios América que celebramos aquí, con el Listín Diario como anfitrión.

El objetivo era claro: examinar cómo la IA se ha convertido en el motor que está cambiando el periodismo para siempre.

Y, sobre todo, buscar las vías para enfrentarnos a este nuevo ecosistema dominado por algoritmos, donde la forma de consumir noticias ha cambiado radicalmente, y ver cómo impulsamos las suscripciones digitales en este contexto.

Así que, con el desafío sobre la mesa, toca remar a favor de la corriente: una nueva ola de adaptación e innovación en la que lo fundamental es que la esencia del buen periodismo prevalezca en un mundo que va a ser transformado de arriba a abajo.