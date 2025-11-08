El “tapón” de las Fuerzas Armadas

La ley orgánica que rige a las Fuerzas Armadas es clara como el agua cuando se trata del retiro honroso de sus generales y coroneles.

Sin embargo, este mandato ha tenido un cumplimiento pobre, por no decir nulo.

Hace tres años, este diario documentó la presencia de al menos 41 generales y coroneles que ya habían superado el tiempo de servicio que estipula la ley.

Pero esa cifra, lejos de reducirse, parece haberse triplicado.

Así lo sugiere un reciente memorándum del ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, en el que advierte que 105 generales y almirantes ya están en condiciones de acogerse al retiro honroso a partir de febrero del año próximo.

El desglose del mensaje es elocuente: 58 generales del Ejército, 27 de la Fuerza Aérea y 20 de la Armada.

A menos que medie una dispensa presidencial, estos altos mandos, aun estando en situación de retiro, podrían seguir desempeñando funciones.

Lo cierto es que, desde hace tiempo, las Fuerzas Armadas operan con esta especie de “tapón” que frena cualquier posibilidad de relevo generacional.

Esta realidad afecta directamente a la pirámide de mando, donde muchos oficiales de carrera ven truncadas sus oportunidades de ascenso.

La decisión del ministro de Defensa no solo se apega a la ley, sino que responde a las dinámicas de cambio y renovación que hoy exigen distintas esferas de la vida nacional.

Nuevos paradigamas castrenses, desafíos tecnológicos y un intensivo proceso de modernización justifican —y hasta exigen— que las Fuerzas Armadas revitalicen sus altos mandos.

Si en el pasado no se produjo este relevo orgánico, tal como establece la propia ley, fue por una razón simple: la mano de los políticos de turno lo impidió.

Eso ha permitido que oficiales de alto rango, habiendo superado con creces su tiempo de servicio, sigan activos en funciones poco relevantes, estrechando el embudo y obstruyendo el ascenso del resto.

Es hora de despejar el camino y permitir que la institución respire con nuevos bríos.