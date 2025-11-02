La confianza: el último valor en un mundo de noticias dudosas

Se habían forjado y habían aLo peor que le puede pasar al periodismo es que la gente tenga que leer las noticias con pinzas.

Esa es la encrucijada en la que están los lectores hoy: como los viejos buscadores de oro, que tenían que separar la pepita de puro oro de un montón de tierra.

O como quien limpia frijoles o arroz, que sabe bien cómo escoger los granos buenos y sacar los que no sirven.

Hoy, con las noticias, el lector recibe la información, le hace como una prueba de sabor, y si no le convence, la descarta sin más. No se la traga.

En este ambiente, donde la duda y la desconfianza campean a sus anchas, los periódicos con credibilidad se convierten en los garantes de la verdad.

Muchos lectores y hasta familiares me lo repiten: “Hasta que no lo vea publicado por ustedes, no me lo creo”.

La certeza es lo que importa. Lo que el lector busca es la verdad.

Cuando un medio profesional ha construido, con los años, una trayectoria de periodismo serio y responsable, la gente acude a él con confianza. Como los animales que buscan agua fresca y evitan los pantanos.

Y es que, con la facilidad con la que hoy cualquier plataforma suelta textos, audios o videos que parecen noticias, distinguir lo verdadero de lo falso se ha vuelto una tarea de todos los días.

Por eso, los medios profesionales deben cuidar ahora más que nunca ese valor que les dan sus lectores: el de ser fuentes confiables.

No pueden permitir que, por un descuido al verificar los hechos o por fallar en la precisión de los datos, sus contenidos acaben en el mismo saco que las informaciones dudosas que inundan este ecosistema.

Incluso con toda la tecnología que tenemos, con esas herramientas de Inteligencia Artificial que nos ayudan a recopilar datos, no podemos bajar la guardia.

La supervisión humana sigue siendo clave, por si algo sale mal o no suena creíble.

El periodismo de hoy se mueve en este mar de dudas y contenidos falsos. Por eso, nuestro mayor esfuerzo tiene que estar en aferrarnos a las reglas básicas y a la ética que siempre han definido este oficio.

El periodismo de verdad no puede fallar.