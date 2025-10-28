Estando a cientos de kilómetros de nuestra isla, hace varios días, el huracán Melissa -ahora un monstruo de categoría 5 con vientos de 282 kilómetros por hora- ya se ensañaba contra nosotros con sus voluminosas descargas de agua.

En la medida en que fue definiendo una trayectoria incierta y acercándose de manera letal a Haití y Jamaica, sus efectos nos obligaron a declarar una alerta nacional, con sus respectivos niveles de peligrosidad.

Ahora que se prepara para atacar frontalmente a Jamaica y Cuba, debemos estar más preparados que nunca para nuevos embates.

El peligro de Melissa, por lo tanto, no ha pasado. Se ha recrudecido. Como huracán categoría 5, se espera que pase por el Canal de los Vientos, casi siguiendo la misma trayectoria catastrófica del huracán Flora, en 1963.

La memoria histórica debe servirnos de guía y de advertencia.

El huracán Flora, caracterizado por su lentitud y rutas un poco parecidas a las de Melissa, es recordado como uno de los ciclones más mortíferos en la historia del Atlántico.

Aquel fenómeno no solo se movió con agonizante lentitud sobre el Caribe, sino que es el ciclón tropical más húmedo conocido para La Hispaniola y Cuba, donde las lluvias provocaron miles de fallecidos.

Si Melissa sigue una trayectoria similar, puede inundar a toda la Línea Noroeste —una región donde ya existen informes de infraestructura vial crítica colapsando, como el puente sobre el Río Yaque en Guayubín—, así como a Puerto Plata, Santiago, Nagua, Moca, San Francisco de Macorís y generar lluvias fuertes en el resto del país.

Por lo tanto, es crucial que se mantengan vivas las alertas de peligro sobre el país y que no cantemos victoria todavía.

Las autoridades deben mantener una comunicación constante y clara, y cada ciudadano debe acatar las indicaciones de la Defensa Civil.

La preparación y la prudencia son nuestras únicas herramientas frente a una fuerza natural de este poder destructivo.