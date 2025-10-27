Una adecuada gestión de riesgo

En los días previos al embate del huracán Melissa, y ya en medio de este, el gobierno ha aplicado una acertada gestión de riesgos.

Las alertas y recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencias, respaldadas por una difusión sistemática de noticias sobre el fenómeno, cumplieron con el objetivo de informar a la ciudadanía.

En concordancia con los operativos preventivos de los organismos de socorro y de las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Abinader se puso personalmente al frente de las acciones, mostrando interés y dedicación ante la crisis.

No solo encabezó reuniones diarias con casi todo el gabinete, sino que supervisó de manera presencial el programa de distribución de alimentos para los albergues, barrios y zonas críticas.

Asimismo, se personó para verificar el estado de la cañada de Los Peralejos, que tradicionalmente se desborda en tiempos de lluvias, así como el de tres importantes represas del país.

La eficiencia del manejo de la emergencia, sin embargo, se vio afectada por problemas estructurales asociados a las gestiones municipales, responsables en gran medida del hacinamiento urbano en sus demarcaciones.

Pero, independientemente de esta realidad histórica, la gestión de riesgo ha sido buena, ya que logró tomar las previsiones correspondientes en el momento adecuado para salvar vidas y bienes.

Esta experiencia resulta aprovechable para futuras operaciones de seguridad ciudadana, pues en esta ocasión se utilizaron equipos tecnológicos, como radares, drones y aplicaciones de búsqueda, para actuar con prontitud.

La responsabilidad de cuidar vidas y propiedades no es una tarea exclusiva del gobierno. A la ciudadanía le corresponde una cuota importante de esa labor.

Y, a pesar de algunos desacatos de grupos que desafiaron las restricciones bebiendo alcohol, las autoridades lograron poner la situación bajo control.

Como aún no termina la etapa de vigilancia del curso y los previsibles impactos del huracán Melissa, no podemos bajar la guardia.

Todavía hay amenazas de fuertes lluvias, vientos, inundaciones y otros efectos asociados; lo correcto es que todos ayudemos a prevenir y minimizar los daños.