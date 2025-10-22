Un llamado a la prudencia

Las copiosas lluvias que ya caen sobre el país son la inequívoca antesala de la tormenta tropical Melissa, un fenómeno que impone, de facto, una especie de toque de queda nacional.

Los pronósticos meteorológicos no dejan lugar a dudas: nos enfrentamos a una situación de emergencia que se prolongará durante los próximos días.

La Directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, ha alertado que las lluvias se extenderán hasta el sábado, con acumulados que podrían alcanzar entre 300 y 500 milímetros.

Estas cifras son tan graves que se prevé superen los volúmenes de agua que en años anteriores tuvieron efectos catastróficos.

Existe, además, la posibilidad de que Melissa gane fuerza y se convierta en huracán categoría 1.

Ante esta grave amenaza, no hay justificación para exponerse a riesgos innecesarios.

Las autoridades, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ya actúan.

Sin embargo, lo indispensable es la cooperación ciudadana.

Las medidas de protección solo serán efectivas con el respaldo de toda la población.

Por ello, hacemos

un llamado urgente a la ciudadanía para que evite transitar por calles y carreteras , ya que puede ser extremadamente peligroso.

Los mecanismos de alerta temprana están activos y ellos pueden ayudar a esquivar zonas inundadas.

Es indispensable prestar atención a la logística de protección y acatar las disposiciones que anuncien los organismos de socorro para proteger vidas y propiedades.

Es momento de actuar con la mayor seriedad. Protegernos es una responsabilidad de todos.