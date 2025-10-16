Las Pruebas Nacionales: un puro fiasco

Las Pruebas Nacionales solo han servido para una cosa: demostrarle al país el penoso descalabro del sistema de aprendizaje en la educación pública.

Un minucioso estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ha revelado que estos exámenes son, en la práctica, una ficción .

La mayoría de los estudiantes que los realizan ostentan calificaciones altas en sus escuelas, pero los resultados de las pruebas evidencian que se quedan cortos y que no aprendieron lo suficiente.

Estas insuficiencias se hicieron patentes en las materias básicas, lo que indica que el producto que egresa de los bachilleratos es de calidad dudosa.

El Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano (CIED-Humano) evaluó a 82 mil estudiantes que presentaron las pruebas.

Los puntajes que obtuvieron promediaron entre 56 y 58 puntos, mientras que en las calificaciones escolares aparecen con 85 y 87 puntos. Algo, sin duda, no cuadra.

La investigación afirma de manera contundente que existe “una desconexión entre la promoción del alumno y el aprendizaje”.

Es decir, se reporta una alta tasa de promoción, superior al 75 %, pero los aprendizajes son, en realidad, insuficientes.

Solo un 22 % de los estudiantes alcanzó un desempeño satisfactorio en las cuatro asignaturas evaluadas—Lengua Española, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza—, mientras que un 36 % no logró un nivel adecuado en ninguna de ellas.

Este diagnóstico es terrible e inquietante, y amerita una revisión inmediata por parte de las autoridades educativas.

No podemos perpetuar un sistema que infla los puntajes para graduar bachilleres que, en realidad, no están suficientemente preparados.