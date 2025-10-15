La SIP, de nuevo en nuestro país

Por tercera ocasión en lo que va de siglo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha elegido nuestro país para celebrar su 81.ª Asamblea General, la cual tendrá lugar desde mañana y hasta el domingo.

Se trata del organismo rector más representativo de la prensa libre del hemisferio, que una vez más congrega a sus miembros para examinar el estado de la libertad de prensa en la región.

Al igual que en las asambleas anteriores celebradas aquí —en 2002 y 2016—, en este 2025 persisten serias amenazas contra el libre ejercicio del periodismo.

Estas no solo provienen de acciones coercitivas o prohibitivas por parte de gobiernos, sino también del uso malicioso de tecnologías que afectan la credibilidad del ecosistema informativo.

En esta oportunidad, centenares de representantes de medios iberoamericanos se enfocarán en los nuevos rumbos que impone la Inteligencia Artificial y en cómo la prensa profesional puede actuar para frenar la difusión de noticias falsas o contenidos fabricados mediante esta tecnología.

República Dominicana recibe a la SIP mostrando, afortunadamente, las credenciales de un clima de libertad de prensa sostenido, algo poco común en otros países de la región.

El país se sitúa en los primeros puestos del ranking que mide el nivel de respeto a la prensa, y los propios medios dominicanos tratan de consolidar ese posicionamiento con una nueva ley que amplía las garantías a la libertad de expresión y elimina penalidades de antaño.

Saludamos el inicio de los debates de fondo que tendrán lugar en esta 81.ª Asamblea General, en Punta Cana.

Esperamos que la larga lucha de la SIP por una prensa crítica y constructiva, baluarte de la verdad y la democracia, adquiera nuevos bríos a partir de este encuentro.

¡Enhorabuena!