El colapso de la convivencia

Lo que hoy proyecta la sociedad dominicana no es una mera crisis, es la muerte de la convivencia.

Hemos asistido, impasibles, al derrumbe sistemático del pacto fundamental que nos permitía vivir en comunidad.

Este no es un declive. Es un colapso.

La grieta, como siempre, empezó por los cimientos: el hogar. Las familias, antaño refugio y escuela de vida, se han convertido en el primer campo de batalla.

De sus escombros, han emergido generaciones de niños y adolescentes lanzados a la jungla del asfalto, huérfanos de tutela y de futuro.

La calle, que debería ser un espacio de todos, es hoy un territorio hostil donde campean a sus anchas los difusores del veneno de la droga, los asaltantes de toda laya y los violentos.

Hemos normalizado el caos en muchos aspectos de la vida en comunidad. Las normas que un día nos contuvieron como sociedad yacen hechas trizas.

Lo vemos a diario en el salvajismo del tránsito, en el saqueo de lo público, en el fraude como deporte nacional.

Pero donde el drama alcanza su punto más lacerante es en el corazón de lo que debería ser nuestro santuario: la infancia.

Las escuelas, esos supuestos templos de formación, están infectadas por la misma enfermedad.

Las estadísticas gritan una verdad que no queremos oír: el 76% de nuestras niñas menores de 17 años han sufrido maltratos, violaciones o el acoso cruel del bullying.

Son números que esconden historias de dolor, de infancias robadas.

Esta epidemia de infelicidad y violencia se filtra en todas partes, envenenando también la convivencia política, reducida ahora a un intercambio de golpes bajos.

Y llega más lejos porque hasta corroe la vida en los condominios, donde el más mínimo conflicto por una norma incumplida puede desatar la guerra entre vecinos.

Frente a este paisaje desolador, la reintroducción de la materia de moral y cívica en las escuelas es un débil rayo de luz en medio de esta tormenta descomunal.