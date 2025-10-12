…Y la verdad os hará libres

La base del periodismo profesional es el respeto a la verdad. De ahí viene su prestigio como fuente de noticias creíbles y que se pueden verificar.

Hoy en día, eso no es tan común. Vivimos en un ecosistema lleno de difusores de información, muchos de los cuales comparten contenidos de dudosa confiabilidad.

Para la prensa tradicional, defender la verdad siempre ha sido su bandera, su principal activo.

Tan importante es para nosotros mostrar solo lo objetivo y verificable, que incluso nuestros medios tienen secciones fijas para fe de erratas, donde admiten y corrigen involuntarios errores. Es una prueba de honestidad.

Esto es algo que no suele verse en redes sociales o otras plataformas, donde muchos contenidos pasan sin filtros y se comparten sin responsabilidad, amplificando noticias falsas o manipuladas.

Pero no solo se trata de mantener la verdad como valor principal; ahora los medios tradicionales redoblan esfuerzos para hacerla brillar, curando contenidos, especialmente aquellos generados por Inteligencia Artificial o por personas que difunden mentiras.

Los grandes diarios del mundo ya han adoptado manuales para el uso de contenidos creados con IA, además de sus propias normas para evitar noticias falsas.

Es un trabajo extra, pero lo asumimos con seriedad porque es clave para nuestra misión.

Sin embargo, por mucho que cada medio se esfuerce en proteger la verdad, es esencial que los proveedores de contenido en plataformas digitales y los mismos usuarios de redes sociales asuman también esa responsabilidad.

Actualmente, este es un tema de debate. Se discute incluso si los gobiernos deben influir en las políticas de contenido de estas plataformas, o si debe ser responsabilidad exclusiva de las empresas.

En todo caso, creo que las plataformas deben autorregularse y hacer más para combatir la información falsa que circula entre sus usuarios.

Hasta ahora, la opinión general es que las redes sociales, aplicaciones de mensajería, y motores de búsqueda deben cargar con la mayor parte de esa responsabilidad.

Mientras se llega a un consenso, los medios profesionales estamos cumpliendo con nuestra parte.

Porque nosotros no jugamos con la verdad, aunque la mentira sea un recurso tan atractivo para quienes les gusta dañar, difamar, destruir reputaciones o falsificar la realidad para confundir a la gente.