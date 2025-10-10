Por una “cultura del encuentro”

Una crisis de salud mental, sumada a la quiebra de los pilares morales, tiene a nuestra sociedad en estado crítico.

De esta combinación peligrosa surgen consecuencias que nos duelen: la pérdida de nuestra cultura, la erosión de la solidaridad y una creciente incapacidad para buscar acuerdos en favor del bien común.

La violencia y la ira están a flor de piel.

Estallan por incomprensiones, desacuerdos o simples trivialidades, mientras, aumentan la ansiedad, la frustración y el desasosiego colectivo.

Frente a esto, es urgente encender las alarmas y actuar. No hay suficientes profesionales de la salud para atender esta emergencia, pero sí herramientas sociales que podemos usar.

Herramientas como el Pacto por la Cordura que hemos propuesto desde estas páginas, o el Pacto Moral que ayer sugirió el Presidente Ejecutivo del Grupo Popular, René Grullón Finet, pueden ser excelentes paliativos.

Son ideas que apuntan en la misma dirección: la única salida es juntos.

Pero los pactos no se firman solos. Necesitamos que estos diálogos no se queden en declaraciones, sino que convoquen a todos los actores: gobierno, empresarios, medios, educadores, iglesias y organizaciones sociales.

Hacen falta mesas de trabajo concretas, no solo diagnósticos. Se trata de construir, entre todos, una nueva cultura del encuentro.

Donde aprendamos a escuchar antes de reaccionar, a ceder sin sentir que perdemos, y a priorizar lo que nos une por encima de lo que nos separa.

La tarea es enorme, pero el primer paso es el más importante: reconocer que nadie se salva solo. Que, o remamos todos en la misma dirección, o el barco sigue hundiéndose.

Con voluntad política, compromiso ciudadano y una dosis de humildad, podemos evitar que toda nuestra sociedad ingrese a una unidad de cuidados intensivos.

Podemos rescatarla de la degradación.

Pero el tiempo corre. Y la indiferencia es un lujo que ya no nos podemos permitir.