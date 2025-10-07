La crisis de salud mental es ya una urgencia nacional

La salud mental se ha convertido en una emergencia silenciosa en el país, donde uno de cada cinco adultos padece algún trastorno.

Esta crisis alcanza su expresión más dramática en el suicidio, cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, estrechamente vinculado a la ansiedad y depresión no atendidas.

Ante esta realidad, han surgido señales alentadoras.

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra creó el Observatorio de Salud Mental, a raíz del foro sobre ese tema que organizó junto al Listín Diario en noviembre de 2024.

Y ahora la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) convocó foros para abordar el problema en las cárceles.

Del mismo modo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD ) cerró un debate sobre sus impactos.

Estas iniciativas reflejan una creciente conciencia institucional.

Sin embargo, es crucial transformar la preocupación en acción.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se requiere fortalecer planes nacionales, ampliar el acceso a atención especializada y combatir el estigma.

Invertir en salud mental no es un gasto, sino una necesidad para construir una sociedad resiliente.

Y aquí apenas estamos dedicando el uno por ciento del presupuesto de salud a la atención de los que padecen trastornos o están expuestos a ellos.

Es hora de priorizar este tema como política de Estado. La salud mental de la nación depende de ello.