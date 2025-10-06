Ni en construcción ni en agricultura

En el mapa de las aspiraciones laborales de nuestros jóvenes brillan por su ausencia los trabajos agrícolas o de construcción.

Los sondeos gubernamentales confirman el desinterés masivo, incluso con mejores salarios y beneficios sociales.

Esta realidad responde a una lógica incuestionable: en la era digital, donde la tecnología sustituye la fuerza física, el trabajo manual pierde atractivo.

Los jóvenes prefieren formarse en carreras técnicas que los habiliten para operar tecnologías modernas antes que labores que no prometen movilidad social.

La mecanización se impone como respuesta inevitable.

En el Ingenio Porvenir ya prescindieron de 400 picadores haitianos, y en construcción avanzan el diseño tridimensional, los prefabricados y las máquinas de montaje.

Pero la verdadera oportunidad está en transformar, no en resistir.

Para ello necesitamos reinventar la formación técnica para capacitar en operación de drones agrícolas, sensores e impresión 3D en construcción.

Igualmente, acelerar la transición tecnológica con políticas que faciliten el acceso a financiamiento para pequeños productores.

Paralelamente, hay que cambiar el relato mostrando a estos sectores como espacios de innovación, no de trabajo manual.

El futuro no está en convencer a los jóvenes de aceptar trabajos que rechazan, sino en transformar estos sectores mediante tecnología avanzada.

Así crearemos oportunidades que sí figuren en su mapa de aspiraciones.

Tenemos la oportunidad de saltar etapas: transformemos la agricultura mediante la tecnología, y no convirtamos a los jóvenes en agricultores del pasado.