Una acertada designación

La designación de Roberto Santana Sánchez como Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales es un claro indicio de previsibles y necesarios cambios en el corrompido sistema de prisiones del país.

Ha sido un acierto de la Procuradora General de la República , pues Santana es uno de los pocos dominicanos que ha tenido una dilatada experiencia en el manejo del sistema carcelario.

Santana puede ser el motor de transición hacia un esquema más limpio y eficiente, en el marco de objetivos del recién creado Ministerio de Justicia.

La corrupción, que se ha instalado y generalizado en el manejo de las cárceles, ha sido la causante del descalabro del mejor modelo penitenciario que se había dado el país en muchos años.

Fue Santana, justamente, uno de los principales mentores y soportes de ese “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria” que operó entre 2003 y 2016, un modelo hoy enfermado por un entramado de corrupción que envuelve a autoridades y sicarios.

Son comunes las quejas y denuncias sobre este entramado, que facilita el tráfico de influencias y de drogas, e impone estándares de castigo o comodidad a los privados de libertad.

Producto de este cúmulo de anormalidades, el propio Santana advirtió hace algunos días que las cárceles eran una “bomba de tiempo” a punto de estallar.

Lo dijo entonces en su condición de director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), tarea que ha ejercido de manera honorífica, como en otros servicios a la patria.

Su condición de propulsor de iniciativas destinadas a transformar las cárceles en hábitats más humanos le confiere una autoridad indiscutible para comenzar a poner en su lugar muchos de los problemas que flagelan este sistema.

La sociedad espera que, bajo su gestión, le rompa el espinazo a la cadena de coimas y sobornos en la distribución de alimentos, creación de negocios internos y facilitadores de herramientas tecnológicas para perpetrar delitos cibernéticos.

El reto de Santana ahora es acometer una especie de limpieza profunda para reimplantar el orden, la disciplina y las condiciones de vida digna en las cárceles, yugulando sus mafias internas.