Integridad: La única trinchera

Ante el cáncer de la corrupción que durante décadas ha carcomido las entrañas del país, la rendición no es una opción.

Claudicar es el lujo que un pueblo agraviado no puede permitirse.

La sociedad tiene no solo el derecho, sino la obligación moral de alzar la voz con firmeza.

Y las autoridades, por su parte, deben asumir con valor y determinación su deber en esta batalla definitiva.

Los escándalos que estallan con frecuencia, salpicando a todas las administraciones, son la prueba irrefutable de que este es un mal sistémico, una herida purulenta en nuestra democracia.

Frente a este legado de opacidad, el gobierno del Presidente Luis Abinader ha dado pasos concretos.

No se ha conformado con el discurso constante de la condena, sino que ha tendido herramientas a la ciudadanía.

Ha abierto un portal específico para que los propios empleados públicos denuncien irregularidades desde las trincheras del Estado.

Pero la iniciativa más contundente y simbólica es la campaña nacional “Protegiendo lo Nuestro con Integridad”.

Más de 200 entidades se movilizarán para impartir talleres y conferencias, llevando la letra viva del nuevo Código Penal a la plaza pública.

Al frente de este esfuerzo crucial está la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), bajo la rectoría de la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Ahora bien, como la integridad no se decreta, sino que se demuestra, esta

campaña es, por lo tanto, un desafío abierto.

Un reto que el gobierno se ha lanzado a sí mismo y que la sociedad debe abrazar con vigor.

Si este llamado no se convierte en acción ferviente, sería

admitir, cobardemente, que dejamos que el cáncer siga corroyendo nuestra institucionalidad y saqueando nuestro erario, por los siglos de los siglos.