Cuando el tiempo era de papel

En la época en que existía una verdadera competencia entre los periódicos por ganar mercado, la clave consistía en salir a la calle más temprano que los demás.

Era enorme el esfuerzo requerido para que una edición voluminosa en páginas pudiera distribuirse en las primeras horas de la madrugada.

Dado que predominaban los métodos manuales para pegar las galeras de noticias en las páginas y se debían agotar varias fases de producción, lo único rápido era la impresión final, pues esta se realizaba en rotativas.

Cada día había mucha tensión para apresurar el cierre de las páginas de las secciones, y nunca, que yo recuerde, logramos tener lista la edición antes de las doce de la noche.

Así como había empeño y compromiso con el objetivo de adelantar la hora de cierre, también existía un celo especial por mantener en secreto las exclusivas del día siguiente.

No podía filtrarse nada, pues la competencia podía enterarse y “ganarnos la partida” (o “cortarnos la ventaja”).

Hoy las cosas son diferentes. Ya no se compite por ser los primeros en llegar a las calles, ni los medios “guardan” una noticia por considerarla exclusiva.

Ahora todo se publica al instante en las plataformas digitales, y, con el paso del tiempo, una misma noticia se recicla y actualiza constantemente.

Los periódicos impresos europeos, principalmente, ofrecen sus portadas y contenidos en formato digital horas antes del inicio del nuevo día.

Es decir, no es necesario esperar a que el diario físico llegue a los hogares o a los puntos de venta.

Todo esto indica que las formas tradicionales de competir han sido radicalmente abandonadas.

Ahora hay que ser creativos para ganar audiencias e ingresos en un ecosistema copado por innumerables fuentes de información.