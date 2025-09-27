Ante el mal tiempo, no cabe la indecisión

El país cuenta con la capacidad necesaria para prever los efectos de las precipitaciones en el territorio nacional.

Estos recursos permiten emitir alertas tempranas para que las entidades públicas y privadas adopten medidas preventivas y eviten así daños graves a la vida, la propiedad y la infraestructura.

Sin embargo, la experiencia de las últimas horas demuestra que, si bien se hacen exhortaciones de precaución a la ciudadanía y los organismos se declaran preparados para actuar, existe una brecha crítica entre el aviso y la acción.

A la información certera sobre las condiciones meteorológicas deben seguirse, de inmediato, decisiones preventivas que reduzcan la exposición de la población al peligro inminente.

Surgen entonces preguntas inevitables: si el Ministerio de Educación constató que gran parte del país estaba en alerta, ¿por qué esperó a que los alumnos llegaran a los planteles bajo la lluvia para suspender las clases?

Del mismo modo, si el Ministerio de Administración Pública atendió a los informes de Meteorología, ¿a qué se debió que esperara hasta media mañana para recortar la jornada de los empleados públicos?

Estas demoras en prever los efectos de las lluvias provocaron el drama del mediodía de ayer, con estudiantes y funcionarios tratando de regresar a sus hogares por avenidas anegadas.

Un caso aún más grave ocurrió en la reconstrucción de un tramo de la carretera de Ocoa: simplemente se recogió la maquinaria y se abandonó el tránsito en un lodazal infranqueable.

Solo cuando la vía quedó cortada y cientos de vehículos quedaron atascados, se reaccionó para habilitar un paso provisional.

Es hora de que todos —autoridades y ciudadanos— aprendamos la lección si queremos evitar riesgos prevenibles.

El consejo para las autoridades es claro: es preferible suspender las clases y las labores oficiales, aunque finalmente no llueva, que hacerlo cuando la población ya está afectada por las inundaciones.