Así se fomenta la cultura

El interés de Baní por la cultura ganó un escalón firme con la edificación y puesta en funcionamiento del Centro Cultural Perelló.

Ese espacio digno y emblemático, acumula 14 años de servicio y fina atención a miles de estudiantes, artistas, investigadores e interesados en la cultura.

Ahí están, como desde aquel 16 de septiembre de 2011, esos facilitadores culturales del Perelló, sirviendo a todos con distinción y elegancia.

Es aporte a la cultura, la historia y la vida de Baní y del país, un pueblo que ha dado ejemplos sobrados de integración y defensa de su integridad.

La familia Perelló puede sentir legítimo orgullo porque sus ancestros idearon y construyeron un centro cultural que engrandece a Baní.

Nos gustaría ver y participar de los logros de poblaciones vecinas donde sus empresarios edifiquen, equipen y dirijan centros culturales como el Perelló.

A sus 14 años de servicio a la cultura, la educación y la historia, el Centro Cultural Perelló se erige como un faro luminoso que no se puede apagar nunca.

La familia Perelló, que por casi un siglo ha promovido la producción agrícola y la comercialización de café y otros productos, tiene en el Centro Cultural Perelló, su obra más trascendente e imperecedera.

Gracias a los visionarios de este proyecto, una realidad que impacta tan profundamente en el fortalecimiento de la cultura de los banilejos.

El Listín Diario los ha acompañado desde el primer día en su fina labor y nunca los abandonaremos.

¡Adelante, no hay límite para formar a las nuevas generaciones con los valores humanos que forjaron al Baní de antaño!