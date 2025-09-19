El munícipe, una figura extinguida

Antaño, los ayuntamientos se integraban con ciudadanos honorables, reconocidos por su vocación de servicio.

Eran munícipes o concejales que ejercían su cargo de forma honorífica, movidos por el prestigio cívico y no por un salario.

Esta figura se extinguió cuando los partidos políticos asumieron el control de las candidaturas.

Bajo la lógica del clientelismo, se priorizó la capacidad de gasto en campaña sobre el liderazgo o el prestigio.

Así proliferaron candidatos cuyo verdadero objetivo era el ascenso político, la validación social y los privilegios.

Fruto de ese modelo, muchas salas capitulares se han convertido en mercados persas donde todo se compra y se vende.

Las disputas por aumentos salariales, el reparto de obras, contratos de basura y empleos (incluso de bomberos) son la norma.

El trueque llega a su clímax con la negociación de permisos de uso de suelo, autorizando edificios más altos de lo permitido, estaciones de combustible en zonas densas y se cobran peajes por instalar redes públicas.

Incluso se han auspiciado invasiones de tierras para crear nuevas villas miseria.

Mientras este despropósito se normaliza, las ciudades se arrabalizan con la ocupación irregular de espacios públicos.

Es innegable: la quiebra de la institucionalidad ha convertido a muchos ayuntamientos en un botín de guerra para politiqueros y un refugio para personas cuestionables.

Hoy, la figura del munícipe es poco más que el recuerdo de una época en la que servir desinteresadamente a la sociedad era sello de patriotismo y honradez