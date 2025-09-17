Derribemos esas barreras

En muchas partes del país, la construcción de obras públicas se encuentra estancada , con retrasos que se cuentan por años.

Junto con estas hay otro conjunto cuya ejecución ha sido tan lenta que parece haber perdido su propósito original.

Editorial del Miércoles 17 de septiembre de 2025.

Desde 1963, el Patronato de Lucha Contra la Lepra, bajo la dirección del Instituto Dermatológico Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP), ha trabajado sin parar.

Su misión es combatir la lepra, una enfermedad infecciosa que afecta la piel y los nervios y que puede ser discapacitante, pero que se cura si se detecta y trata a tiempo.

Gracias a este esfuerzo constante, el país tiene hoy una de las incidencias más bajas del mundo: solo 0.33 casos por cada 100,000 habitantes.

Desde 1966 se han diagnosticado 14,623 casos.

De ellos, más de 13,500 personas ya están dadas de alta, y solo 207 permanecen en tratamiento.

Son números que hablan de un trabajo admirable.

Sin embargo, en lo que va de año ya se han detectado 36 nuevos casos. Esto nos dice que el riesgo, aunque bajo, sigue ahí.

Pero el verdadero enemigo no es solo la bacteria. Son tres flagelos que parecen anclados en el tiempo: el estigma, la discriminación y el prejuicio.

Por eso, el lema de este año es tan acertado: “La lepra se cura. El estigma también”.

Hoy, el mayor obstáculo para erradicar la enfermedad no es médico, sino social.

Es el momento perfecto para alzar la voz, para recordarle a la gente que es crucial buscar ayuda médica temprana y no esconderse por miedo al qué dirán.

Entre todos podemos—y debemos—derribar esas barreras de desinformación.

En este esfuerzo, el médico comunitario es una pieza clave. Su papel es fundamental para tender la mano, informar y acabar con el miedo.

La batalla no es solo curar a los pacientes. Es sanar los prejuicios de toda una sociedad.