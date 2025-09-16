Un grito de dolor ciudadano

Además de soportar el calor asfixiante de estos días y los largos apagones que trastornan sus rutinas, los ciudadanos están bajo un colapso emocional por las facturas exorbitantes del servicio eléctrico.

Esta situación, lejos de ser un malestar pasajero, se ha convertido en una crisis humanitaria que golpea con crudeza a hogares ya vulnerables.

Las protestas, quema de neumáticos y “cacerolazos” son solo la punta del iceberg de una desesperación colectiva que exige ser escuchada .

El creciente número de usuarios que formalizan quejas ante la oficina de Protección al Consumidor por facturaciones duplicadas o triplicadas es un reflejo fiel de este estado de indignación.

Las estadísticas son alarmantes: en 2024, el 90% de las quejas correspondieron a altas facturaciones, y en lo que va de 2025, esta cifra ya alcanza el 95%.

Las autoridades atribuyen estos aumentos al uso de abanicos, aires acondicionados y equipos de refrigeración debido al calor.

Sin embargo, los usuarios aseguran que, en igual época del año pasado, sus facturas fueron hasta un 50% menores.

Esta contradicción no solo evidencia la opacidad en las mediciones, sino también la insensibilidad de un sistema que victimiza al consumidor .

Lo más penoso es que el Estado y las empresas distribuidoras no solo eluden su responsabilidad de resarcir pérdidas, sino que se hacen las desentendidas frente a reclamos legítimos.

Las pérdidas de enseres domésticos dañados por apagones, así como los gastos adicionales en inversores y baterías para paliar la crisis, recaen únicamente sobre los usuarios.

Urge que el gobierno ordene una auditoría independiente a las empresas distribuidoras, transparencia en la metodología de facturación y compensaciones reales para los afectados.

La ciudadanía no merece más promesas vacías; merece soluciones. El sufrimiento de hoy no puede normalizarse como el costo inevitable del progreso.