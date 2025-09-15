La arrabalización hizo metástasis en la capital

El abandono y la indiferencia tienen un precio y durante años lo pagamos con la arrabalización progresiva e inaceptable del entorno de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

Las autoridades municipales permitieron, impasibles, que cocinas callejeras, talleres improvisados y el comercio informal asfixiaran el lugar, convirtiendo los accesos a un centro de salud vital en un foco de contaminación, caos y riesgo sanitario.

Llegó a tal punto el deterioro, que los equipos de limpieza del moderno complejo hospitalario se veían obligados a librar una batalla perdida contra ratones, cucarachas y alimañas, un frente adicional en la lucha por proteger la salud de los pacientes.

Era una situación intolerable que clamaba por una acción contundente.

Por ello, es una noticia positiva que la Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, haya decidido finalmente intervenir y “tomar el toro por los cuernos”.

La operación para recuperar las aceras, retirar puestos informales y reacondicionar la zona es un primer paso crucial para devolverle a la ciudadanía lo que siempre fue suyo: el espacio público.

El respaldo del doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria, quien destacó la necesidad de un “entorno higienizado” para proteger a los pacientes, confirma la urgencia de esta medida.

Sin embargo, este operativo no puede, bajo ningún concepto, ser un hecho aislado.

La arrabalización es un cáncer que metastatizó por toda la capital.

Los demás hospitales públicos – como el Robert Reid Cabral, el Moscoso Puello o el Hugo Mendoza – están, en igual o menor medida, asediados por el mismo mal: rodeados de buhoneros y negocios que los estrangulan, convirtiendo sus proximidades en un mercado caótico e insalubre.

La intervención en la Ciudad Sanitaria debe ser solo el primer disparo en una guerra que debemos ganar.

Exigimos que este plan de recuperación se extienda de manera inmediata y urgente a todos los centros de salud de la capital.

No hay más tiempo que perder. La salud pública, la dignidad de los ciudadanos que transitan y la funcionalidad misma de nuestras urbes dependen de ello.