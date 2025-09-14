De la primavera de papel al invierno digital

La semana pasada les hablé de las formas creativas que tienen los medios tradicionales para generar ingresos y evitar la insostenibilidad financiera.

Pero, por razones de espacio, me quedé con algo en el tintero: esa no es la única batalla. Tan crucial como la económica es la lucha por mantener algo que es su verdadero activo, la confiabilidad.

Y aparte de estas dos prioridades, hay un tercer desafío, del cual depende todo lo demás.

Al haber perdido la exclusividad de la noticia, su nuevo rol ya no es ser el primero en informar, sino ser el mejor.

Su misión ahora es ofrecer ángulos nuevos, contexto y profundidad a los hechos.

Por eso, luchar contra la desinformación es hoy la prioridad número uno. El mayor valor de un medio serio son los contenidos verificados y comprobables.

La tarea crucial es “curar” la información que circula en las redes y plataformas digitales. No se puede dar por buena una noticia solo porque se viralizó.

Este tsunami de desinformación nos perjudica a todos, pero sobre todo erosiona la confianza de las audiencias.

Por suerte, las redacciones más importantes de América Latina ya están implementando mecanismos de defensa.

Y con las herramientas que ofrece la Inteligencia Artificial, es más factible organizar sistemas de verificación para detectar noticias falsas o manipuladas.

Pero la tecnología no lo es todo. Los medios también tienen que apuntar a una mejor interacción con su público.

Antes, los periódicos ofrecían un contenido general, pensando que así atraerían a todos.

Hoy, en la era digital, las audiencias se dividen por intereses, que son fáciles de identificar y personalizar.

La tendencia es cubrir esos segmentos con contenidos hechos a su medida.

La audiencia de hoy no es pasiva. Quiere dialogar, que le respondan, sentirse parte de una comunidad. Y ese vínculo, esa conversación, es la gran tarea pendiente para los medios tradicionales.

Mientras seguimos experimentando con nuevas formas de financiación —desde eventos y mentorías hasta tiendas de productos—, construir esa relación de confianza y diálogo es el verdadero camino para sobrevivir y prosperar.