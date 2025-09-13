Los paseos que pintan de alegría el país

Una de las estampas más lindas que se pueden ver por ahí la tiene Salcedo, la capital de la provincia Hermanas Mirabal.

Allá, lo que era una simple pared se convirtió en una ventana.

Las fachadas de las casas y los edificios estallan en colores que cuentan historias, muestran los paisajes de la tierra y los rostros de su gente, todos aquellos que le han dado relieve a esta provincia.

Ese sello a todo color le ha dado a Salcedo una vistosidad que los visitantes no se cansan de admirar.

Pero esto va más allá de solo pintar; es un homenaje vivo a sus munícipes más distinguidos.

Allí, por supuesto, vuelan las Hermanas Mirabal, nuestras heroínas nacionales, eternizadas en mariposas de todos los colores.

Y lo mejor es que la idea no se quedó solo en Salcedo. El ejemplo pegó gracias a un innovador programa de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Presidencia (Propeep).

Otras sesenta comunidades se han unido para estrenar sus propios “Paseos de Colores”. Y la más reciente en sumarse a este derroche de creatividad es Azua.

Azua, hay que decirlo, ya tenía fama de esmerarse por enaltecer lo suyo.

El ayuntamiento creó hace pocos años un “Paseo de las Estrellas”, al estilo Hollywood, donde cada año se immortaliza el nombre de sus figuras, ya sean artistas, empresarios, políticos o deportistas, estén con nosotros o se hayan ido ya.

Esta manera de mostrar orgullo, de hacer visible lo valioso de nuestros pueblos sin necesidad de un libro o una estatua, es una maravilla.

Hace que tanto el que llega de visita como el que nació ahí redescubran las riquezas de cada comunidad.

Y cuando se juntan todos estos pedacitos de colores, lo que resulta es la síntesis más exquisita del alma dominicana: diversa, vibrante y llena de orgullo.

¡Enhorabuena Propeep con tus Paseos de Colores!