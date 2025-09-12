Un torniquete al paritorio haitiano

Una nueva realidad ha cambiado el cuadro del descontrolado paritorio haitiano en nuestro país.

Las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) revelan que entre mayo y agosto de este año, los partos de madres haitianas se redujeron en 4,860 respecto al mismo período de 2024.

Esta drástica caída, equivalente a un 54.48%, no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo y tangible de la implementación del protocolo tarifario para pacientes extranjeros, una de las 15 medidas migratorias especiales adoptadas por el gobierno en abril pasado.

Este protocolo, aplicado en 33 hospitales que concentran el 80% de los nacimientos de extranjeras, ha actuado como un mecanismo eficaz para contener el alto costo que representaba para el Estado la gratuidad de los servicios de salud, dirigida principalmente a la población haitiana.

Al verse obligadas a pagar por partos y atenciones ginecológicas, y en el marco de las masivas repatriaciones, el flujo de parturientas ha disminuido significativamente.

El impacto de esta medida es multidimensional, ya que la reducción de casi cinco mil partos en cuatro meses representa un ahorro sustancial para el sistema público.

Estos recursos, que antes se destinaban a cubrir la alta demanda de partos de extranjeras indocumentadas, ahora están más disponibles para mejorar la atención de todos los pacientes, especialmente los dominicanos.

La política del gobierno también ha repercutido en una marcada reducción de la presencia de inmigrantes irregulares que venían al país con el expreso propósito de dar a luz, un fenómeno que distorsionaba la planificación sanitaria nacional.

Una secuela directa de esta reducción ha sido la caída en las muertes maternas y neonatales.

Las precarias condiciones de salud en las que muchas de estas mujeres llegaban al país representaban un desafío clínico extremo, requiriendo atenciones especiales que elevaban los riesgos y los costos.

El “torniquete” aplicado ha cerrado una herida por la que se escapaban millones en recursos, permitiendo al Estado dominicano recuperar el control de su política sanitaria y destinar sus fondos con mayor eficacia.

Los resultados, fríos y numéricos, hablan por sí solos.