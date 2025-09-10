Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Editorial

EDITORIAL

Una herramienta para protegernos

Listín Diario

En muchos países de Europa, la gente ya está acostumbrada a los sistemas públicos de alerta.

Desde chicos, les enseñan cómo reaccionar en emergencias, en terremotos o incendios.

Por eso, en esas ciudades usan sirenas, mensajes al celular y avisos digitales para alertar a todo el mundo cuando pasa algo.

Y ahora, ¡nos toca a nosotros! El país ya tiene su propio Sistema Nacional de Alertas, a través del cual recibiremos mensajes en nuestros teléfonos con información importante en caso de peligro.

Por ahora, el sistema envía alertas a los celulares, pero ojalá que pronto también se transmitan por la radio y la televisión, para que nadie se quede sin enterarse.

Y que abarquen a los usuarios de las distintas telefónicas.

Estas alertas no son solo para asustarnos, sino para actuar a tiempo y prevenir desastres, así como para organizar ayuda rápidamente.

En principio, habrá dos tipos de alertas: para desastres naturales, como huracanes, terremotos, inundaciones o tsunamis.

Y las de seguridad ciudadana, a fin de buscar personas desaparecidas.

Este sistema es un gran paso para cuidarnos entre todos. Estemos atentos a nuestras pantallas y aprendamos a reaccionar.

Esto puede marcar la diferencia entre salvar una vida o perderla.

