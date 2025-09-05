Más que un bar, una afrenta intolerable

La osadía de abrir un establecimiento que no solo glorifica sino que comercializa la imagen del narcotráfico es un desafío abierto al Estado de derecho.

Es también una puñalada a los valores morales de nuestra sociedad.

La intervención este jueves del bar “Sinaloa Drink”, en Baní, por parte de las autoridades no es una simple medida administrativa.

Es un acto necesario de defensa social contra la apología del crimen y la degradación cultural.

La legislación dominicana es clara: no solo prohíbe el consumo y tráfico de drogas, sino también cualquier mensaje, explícito o subliminal, que promueva o estimule estos delitos.

Fue en base a este sólido fundamento legal que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público, el COBA y otras entidades de seguridad actuaron para impedir la apertura de este negocio.

Los elementos que suscitan alarma y sospecha son múltiples e incontrovertibles.

Desde su nombre, “Sinaloa Drink”, que evoca directamente a una de las organizaciones criminales más sanguinarias del mundo, hasta la exhibición en sus paredes de los rostros de notorios capos del narcotráfico, el negocio se erigía como un monumento a la ilegalidad.

Esta glorificación proyecta una imagen de éxito y poder de los narcos, presentándolos como modelos a seguir y corrompiendo el tejido social, especialmente entre la juventud.

La elección de Baní para este emprendimiento no es ingenua.

Esta provincia sureña ha sido utilizada con frecuencia como puerto de desembarco de grandes alijos de drogas y ha sido escenario de homicidios y ajustes de cuentas entre sicarios.

Las autoridades, en esta ocasión, actuaron con la celeridad que el caso demandaba, adjudicando una victoria para la ley y la moral pública.