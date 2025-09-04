La farsa nocturna de los giros prohibidos

Una de las medidas aplicadas para, se supone, reordenar el caótico tránsito de la capital es la prohibición de girar a la izquierda en ciertas intersecciones.

Para sorpresa, los conductores —a excepción de los motoristas, como es costumbre— la están respetando , pero solo durante el día.

Basta con que caiga la noche y los agentes de la Digesett abandonen sus puestos, para que la norma se convierta en letra muerta.

Una vez más, la disciplina se esfuma cuando se va la autoridad.

Era de esperarse, por supuesto. En este país parece una misión imposible lograr que se cumpla cualquier medida de sentido común.

Los usuarios de las vías, especialmente todo tipo de choferes, han cultivado con esmero una cultura del irrespeto y la burla a las reglas, por muy bien intencionadas que estas estén para salvar vidas.

Esta sistemática y vergonzosa inclinación a ignorar la ley se agrava aún más cuando la autoridad, que debería garantizar su cumplimiento, se hace la ciega o simplemente se retira.

Al desalojar los puestos de control en horario nocturno, las intersecciones se convierten en tierra de nadie.

La norma, cuidadosamente diseñada, pierde todo su valor y se vuelve una simple sugerencia que todos se sienten con el derecho de ignorar.

¿Acaso la Digesett o el Intrant no se han percatado de estos incumplimientos?

Es inútil implementar planes si al anochecer se baja la guardia, permitiendo que los infractores campeen a sus anchas y sigan creyendo que las reglas son opcionales.

Esta inconsistencia bochornosa, esta flojera en hacer valer las disposiciones, es una de las razones por las que, para nuestra desgracia, este país no abandona el primer lugar en el ranking de muertes por accidentes de tránsito.

Parece que, simple y llanamente, estamos condenados a padecer por mucho tiempo más este clima de desorden y anarquía generalizada.