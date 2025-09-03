¡No dejemos morir a Dayron!

La vida de Dayron Almonte Socias, un bebé de apenas diez meses, pende de un hilo y es penoso que el Estado parezca cruzarse de brazos y lo abandone a su suerte.

Dayron padece Atrofia Muscular Espinal (AME) pero por culpa de la burocracia y la falta de voluntad del Programa de Medicamentos de Alto Costo, sus oportunidades de salvación son inciertas.

Tras meses de vanas promesas, esa dependencia oficial le ha dado una respuesta “clara y cruel” a su familia: no hay presupuesto para salvarle.

Mientras el gobierno encuentra millones para gastos a borbotones no siempre prioritarios, no puede hallar sin embargo $585,000 pesos mensuales para el medicamento llamado Evrysdi, que ya ha demostrado su eficacia en Dayron.

Con sólo tres frascos donados, el niño ha pasado de estar postrado y conectado a un ventilador las 24 horas, a sonreír, flexionar sus manitas y requerir menos oxígeno.

Detener este tratamiento no es sólo negar un medicamento. Es arrebatarle deliberadamente la mejoría conquistada y condenarlo a un retroceso irreversible.

La historia de Dayron es un crudo reflejo de la desidia hacia quienes más necesitan protección.

Su familia ha agotado todas las vías, entregando cartas, buscando audiencias y suplicando ayuda, sólo para ser mareados y finalmente ignorados.

¿Es este el país que queremos? ¿Uno que prioriza el gasto superfluo sobre la vida de un niño?

El Programa de Alto Costo tiene una razón de ser: garantizar el acceso a la salud.

Fallarle a Dayron es fallarle a su propia responsabilidad y a la más elemental humanidad.

Listín Diario reclama formalmente la acción inmediata de las autoridades para salvar esta vida.

Y si no aparecen los fondos, pues apelamos a los corazones sensatos de la ciudadanía para abrir una recolecta en favor de Dayron.

No hay mañana para Dayron. Su tiempo se agota en dos semanas.

Pero su vida no puede esperar a que el presupuesto del gobierno lo permita.

¡Por eso hay que actuar ya! O lo hace el gobierno, o lo hace la sociedad.