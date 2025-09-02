La proeza turística dominicana

En un mundo aún navegando a la deriva por las secuelas de una pandemia global y convulsionado por conflictos geopolíticos, la República Dominicana ha esculpido, contra toda previsión, un milagro económico con el turismo como cincel.

Lo que se ha logrado trasciende con creces una mera recuperación. Es una redefinición audaz del modelo de desarrollo nacional y un posicionamiento estratégico en el mapa mundial.

Antes de que la COVID-19 paralizara al planeta, el país ya brillaba con la recepción de un récord histórico de 6.4 millones de visitantes (2018) y 7.5 millones (2019), cifras que, en su momento, coronaban una era de oro.

La crisis, sin embargo, no hizo más que pavimentar el camino para una hazaña sin precedentes: el país no solo se alzó como la nación de mayor y más rápida recuperación turística de toda América, sino que superó su propia meta al duplicar y pulverizar aquellos números, alcanzando la cifra monumental de más de 10 millones de turistas de manera sostenida.

Este no es un crecimiento casual, sino la cristalización de una visión integral.

El turismo se ha erigido, indiscutiblemente, como el principal motor de la economía nacional, el gran amortiguador social y el imán de inversión extranjera directa más potente.

Ha sido el catalizador de una transformación física sin paralelos: una expansión hotelera e inmobiliaria que ha rediseñado el litoral y el interior del país, creando un ecosistema de infraestructuras de clase mundial que hoy sustenta una hegemonía regional indiscutible en el sector.

La verdadera dimensión de esta proeza se aprecia al contrastarla con el panorama global.

Mientras economías turísticas tradicionales en Europa y otras latitudes aún lidiaban con el “rezago de la pandemia” y se veían luego sacudidas por el estremecimiento de guerras, la inflación y el desabastecimiento de insumos, República Dominicana ofreció al mundo algo más valioso que sol y playa.

Ofreció estabilidad.

La combinación virtuosa de un clima de paz social inquebrantable, políticas de puertas abiertas pragmáticas y una cultura de hospitalidad genuina creó el santuario de confianza y seguridad que el viajero post-pandemia anhelaba.

El llamado del ministro David Collado a “no dormirnos en los laureles” no podría ser más acertado ni más crucial.

El desafío ahora es evolucionar de la cantidad a la excelencia cualitativa.

Se impone una apuesta firme por la sostenibilidad, la innovación en experiencias, la formación continua de capital humano y la preservación fanática de los activos naturales y culturales que nos distinguen.

El faro del Caribe brilla con intensidad y la tarea ahora es asegurar que su luz no se apague, sino que se convierta en un legado perdurable de prosperidad y liderazgo para las generaciones futuras.