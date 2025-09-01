Numerosos dominicanos sobresalientes están revalorizando la identidad nacional en los Estados Unidos con sus ejemplos de vida.

No solo ocupan puestos relevantes en hospitales y clínicas, sino también en universidades y empresas, además de aquellos que brillan en los deportes, las artes y la cultura.

También hay quienes han incursionado en la vida política, escalando hasta alcaldías, escaños en legislaturas locales y puestos como concejales.

Asimismo, dominicanos que han triunfado en los negocios invierten fuertes sumas en su propio país, tanto en infraestructuras hoteleras y turísticas como en diversos emprendimientos.

En algunas ciudades, la comunidad dominicana ha ido ganando aprecio e importancia, especialmente en el ámbito político.

En Lawrence, Massachusetts, por ejemplo, los dominicanos constituyen la mayoría de residentes y ejercen una influencia notable en la política y los negocios.

Prueba de ello es que su alcalde, Brian de Peña, es oriundo de Miches.

Un botón de muestra de esta pujanza es el Premio Dominicanísimo, un evento que ya ha sentado sus reales en Massachusetts y que celebra su quinta edición anual en Boston.

Cada año, este galardón reconoce a dominicanos o a entidades dirigidas por ellos que se destacan por su labor en los Estados Unidos.

Ya no se habla de una diáspora o de una generación que escapó de las penurias de su país en busca de nuevos horizontes, sino de una comunidad laboriosa que aporta significativamente a la sociedad estadounidense.

Este evento, organizado por don Santiago Matías y su esposa Milagros, ha permitido calibrar con hechos fehacientes la relevancia de la comunidad criolla en Estados Unidos.

En su última edición, Listín Diario recibió un reconocimiento por los fuertes vínculos de lealtad que mantiene con esa comunidad, la cual se informa día a día con nuestros contenidos, apegados a la verdad y la realidad.

El premio también distinguió a figuras de distintos ámbitos que, sin ser residentes, son referentes de éxito.

Lo más importante, por encima de todo, es que esta comunidad mantiene con orgullo un profundo apego a sus raíces patrias, y así lo demuestra, borrando el viejo estereotipo creado por aquellos que en el pasado emigraron para delinquir o exhibir malas conductas.