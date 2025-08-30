Los tropezones de siempre

El inicio del año escolar 2025-2026, el pasado lunes, ha tropezado con serias dificultades, como muchos anticiparon.

Las denuncias revelan una preparación deplorable para recibir a más de dos millones de estudiantes en las aulas públicas.

Existen planteles que son claramente inapropiados para la docencia: llenos de grietas, carentes de luz y agua, sin protección perimetral y sin baños en condiciones.

Estos espacios no pueden acoger de manera digna a alumnos ni a profesores.

Aún más grave es el caso de aquellas edificaciones escolares que llevan años “en construcción”, sin que se concrete su terminación para integrarlas a la docencia.

Respecto a la utilería que debe proporcionar el INABIE, el desorden es evidente, ya que en muy pocos centros educativos ha llegado de forma completa y apropiada antes del inicio de clases.

Esta pobre preparación evidencia una clara incapacidad gerencial y unos niveles organizativos pésimos, que distan mucho de ser el ejemplo que deberían dar quienes están al frente de la enseñanza.

Esta situación es particularmente inexplicable, ya que el dinero no ha sido un obstáculo, considerando que el gobierno ha cumplido con asignar el cuatro por ciento del PIB a la educación.

Todos estos contratiempos explican por qué, durante la primera semana de clases, los estudiantes no han podido acudir a las aulas con entusiasmo.

Lejos de negar o minimizar estos obstáculos que impiden arrancar el año escolar con buen pie, las autoridades tienen el deber de examinarlos con detenimiento y extraer lecciones valiosas, al tiempo que se movilizan con determinación para superarlos.

Este país necesita hacer una pausa en el activismo superficial y comenzar a pensar, organizar y ejecutar las acciones fundamentales que se requieren para forjar una vida digna para todos y un país que proyecte orden y un verdadero compromiso con la nación.