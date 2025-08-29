La campaña iniciada el martes por el Ministerio de Salud Pública para contener la expansión del dengue, debe recibir el apoyo de todos los ciudadanos.

Las autoridades registran 171 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 32 de este año, por lo que la campaña se inicia en momentos en que por las condiciones climáticas, esa cifra podría incrementarse.

Se trata de una enfermedad que se transmite de una persona enferma a una sana mediante la picadura de un mosquito, que se reproduce en aguas limpias retenidas en todo tipo de recipientes o malezas.

Si como ha anunciado el ministro de Salud, Víctor Atallah, la campaña preventiva va enfocada a reducir la reproducción del mosquito, todos los dominicanos deben almacenar agua solo en recipientes bien tapados.

Corresponde a las autoridades municipales exigir a los propietarios de solares que los mantengan libres de malezas y basuras, a la vez que se incrementa el servicio de recogida de desperdicios de las calles.

Los talleres, especialmente de cambio de neumáticos, tienen que extremar las medidas para evitar que en ellos se formen grandes criaderos de mosquitos vectores del dengue.

Los dominicanos necesitamos con urgencia forjar una cultura de limpieza tanto en el hogar, el trabajo como en los espacios públicos, superando el atavismo de lanzar desechos en cualquier lugar.

Sin higiene no hay salud de ningún tipo y hace tiempo que tanto una como la otra se consigue con esfuerzo personal y compromiso colectivo.

El dengue afecta principalmente a niños y adolescentes, tornándose muy peligrosa en su fase hemorrágica, por lo que se requiere un riguroso protocolo de tratamiento para salvar vidas.

Hagamos de la lucha contra el dengue una tarea cotidiana para que esta enfermedad no frustre el sueño de la población infantil que tiene derecho a vivir sana.