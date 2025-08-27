No más consejos: ¡Que actúe el Intrant!

El país sufre una epidemia de accidentes de tránsito protagonizados por vehículos pesados.

Los casos son ya cotidianos: volcaduras y choques brutales que tienen un común denominador: la violación impune de la ley.

Basta recorrer las autopistas para ver la prueba: trailers y camiones de carga ocupando de manera habitual el carril izquierdo, obligando a los demás conductores a arriesgadas maniobras y violando flagrantemente lo establecido en la Ley 63-17.

Esta ley, que obliga a estos vehículos a circular por la derecha, nunca se ha cumplido.

No por falta de pruebas—existen innumerables videos grabados por otros conductores—, sino por una absoluta falta de voluntad para hacerla cumplir.

Por ello, los recientes llamados del director del Intrant a “circular por la derecha” resultan insuficientes y hasta ingenuos.

No se necesita una simple exhortación sino una acción contundente.

La solución no está en pedirle por favor a quien sistemáticamente infringe la ley. Está en aplicar la ley, sin miramientos.

El Intrant tiene a su disposición las herramientas: puede valerse de cámaras de videovigilancia y drones para detectar a los violadores en tiempo real y proceder a su detención ipso facto.

Esta fiscalización debe ir acompañada de una revisión técnica estricta y obligatoria de estos vehículos: el estado de sus frenos y gomas, el historial de sus conductores y el peso de sus cargas.

La mayoría de estas tragedias anunciadas son consecuencia de múltiples negligencias simultáneas.

Es hora de entender que, en materia de seguridad vial, los llamados a la conciencia son inútiles frente a la imprudencia.

Lo único que entienden quienes violan las normas de manera sistemática es la aplicación firme de coerciones y penalidades.