Los desahuciados

La deshumanización en el sistema de salud es una herida profunda que va mucho más allá de la frialdad ocasional de un médico.

Es un mal estructural, un esquema discriminatorio y silencioso que opera desde la base, negando el derecho fundamental a la salud a los más vulnerables.

Este sistema se hace patente en el rechazo velado a personas pobres o insolventes que acuden a clínicas u hospitales en busca de ayuda.

Con demasiada frecuencia, si se presume que no tienen dinero para costear un tratamiento, se les “sacan los pies”, se les esquiva para no atenderlos.

La insensibilidad llega al extremo de “dejar morir” a pacientes en estado grave bajo la premisa perversa de que no tiene sentido invertir en quien está “desahuciado”.

Otro rasgo lacerante es la desatención generalizada hacia quienes sufren trastornos mentales o emocionales, para los cuales no existen suficientes centros de atención especializada.

Como bien afirmó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, “el Estado tiene una deuda social con las personas de salud mental afectada”, un reconocimiento oficial que destapa la olla de presión de una crisis que estalla en tragedias.

Los recientes casos de violencia entre padres e hijos o parejas que han estremecido a la nación son, en palabras de la ministra, “desenlaces dolorosos” que evidencian la urgente necesidad de fortalecer un sistema de salud mental que “dejó de ser una prioridad hace muchos años”.

Esta realidad no es nueva ni es un mal exclusivo del país , pero, como señala el exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro, el sistema local “incuba” esta práctica “deleznable”.

Ambas voces coinciden en la urgencia de crear políticas públicas integrales y destinar más recursos para priorizar a la persona por encima del costo.

El Estado tiene el desafío de humanizar un sistema que no puede medir el valor de una vida por su capacidad de pago.