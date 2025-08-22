La triple crisis que castiga a los dominicanos —eléctrica, del agua potable y del alto costo de vida— no da tregua.

Las explicaciones del presidente Luis Abinader, aunque describen problemas reales, no bastan ya para calmar la legítima indignación de una ciudadanía exhausta por apagones interminables.

El Presidente identifica correctamente tres nudos del problema: el sargazo que ahoga a Punta Catalina, una demanda disparada por el calor y la tardanza en agregar 600 nuevos megavatios al sistema.

Son obstáculos técnicos reales, pero su mención repetida, sin una solución visible a corto plazo, desalienta las expectativas y hasta puede minar la credibilidad de las autoridades.

El propio mandatario admite su preocupación, pero la ciudadanía necesita más que preocupación. Necesita resultados.

La crisis no es solo un malestar. Se traduce en pérdidas millonarias para el comercio, en la paralización de la vida familiar y en protestas que estallan desde Santiago hasta Barahona.

Como reportan nuestros periodistas, incluso con generación disponible, las averías en la distribución, como los circuitos fuera en Edeeste y Edesur, dejan a miles en la oscuridad.

El problema, pues, es de generación y de distribución.

El gobierno asegura hacer “todo lo posible”, pero existe una clara desconexión entre el discurso oficial y la experiencia en los barrios.

Se anuncia que los megas pendientes llegarán en septiembre y que hay planes de repotenciación, pero para una familia que sufre cortes día y noche, septiembre es una eternidad.

Ahora urgen hechos, más que explicaciones. Reconocer el problema es el primer paso, pero no es suficiente.

El gobierno debe demostrar una capacidad de ejecución y una urgencia acorde con la magnitud de la crisis.

Se requiere una gestión más agresiva de las contingencias y un plan de acción claro y creíble que vaya más allá de explicar los obstáculos.

El laberinto de los apagones es complejo, pero la salida no puede ser una promesa para septiembre.

La ciudadanía necesita ver la luz al final del túnel, no solo en sus hogares, sino en la gestión de sus gobernantes.