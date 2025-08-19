¿En que está la formación de especialistas STEM?

Desde 2021, el gobierno dominicano reconoció que una de sus prioridades estratégicas es la de formar especialistas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La idea de fomentar el aprendizaje de estas carreras STEM para enfrentar la revolución digital y reducir la dependencia tecnológica fue acogida como un paso trascendental.

Sin embargo, tres años después, persiste la inquietante nebulosa sobre los resultados de esa iniciativa.

Y algo más: ¿Dónde está el plan concreto para desarrollar el talento que demanda la Industria 4.0?

El decreto 549-21 fue un paso crucial.

Creó el Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo y estableció una Comisión Ad Hoc interinstitucional, integrada por nueve entidades públicas y tres representantes del sector privado.

Su misión esencial es la de realizar estudios anuales para identificar las necesidades formativas de los sectores productivos y alinear las becas con esas demandas.

El llamado “Informe Cero” vino a ser la base para priorizar carreras en las becas de enero de 2022.

Este diagnóstico, liderado por el Ministerio de la Presidencia y respaldado por metodologías avanzadas incluyendo Inteligencia Artificial y análisis de correlación debía cruzar datos económicos, laborales y educativos para definir las áreas STEM críticas.

Nos gustaría saber si ese diagnóstico ha sido completado y cuáles carreras fueron identificadas como prioritarias para la 4.0.

En aquel momento la comisión prometió "ejecutar y monitorear" dichas políticas, por lo que también es útil saber cómo se han traducido esos estudios en ajustes de pénsum universitarios.

A raíz de nuestros tres editoriales seguidos sobre ese tema, algunas instituciones educativas han declarado su alineamiento con este plan.

Pero lo que interesa saber es si ya existen metas cuantificables acordadas entre la comisión y las universidades para tales fines.