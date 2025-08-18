La escalada de la barbarie

Un joven padre asestó más de cien punzadas con un clavo a su bebé de once meses hace pocos días.

Este crimen atroz se suma a una escalada de barbarie que sacude los cimientos de nuestra sociedad.

Apenas ayer, la Policía detuvo a una pareja acusada de torturar y asesinar a una niña de siete años bajo su tutela, cuyo cuerpo presentaba quemaduras, golpes y laceraciones sistemáticas.

Estos casos no son aislados.

El saldo de menores asesinados, torturados o abusados sin piedad por sus propios familiares crece de forma alarmante.

En otros escenarios, niños son arrastrados a la violencia como cómplices involuntarios de crímenes cometidos por padres o allegados.

Este impulso destructivo permea todos los rincones del país, reflejando una realidad escalofriante: una parte significativa de nuestra población sufre una profunda crisis psicosocial y moral.

La secuencia de hechos espeluznantes que vivimos no tiene precedentes en años recientes.

A estos crímenes contra la infancia se suman los asesinatos en asaltos callejeros y los ajustes de cuentas del narcotráfico.

La frecuencia misma del horror amenaza con insensibilizarnos, con normalizar lo inaceptable como producto inevitable del descalabro ético colectivo en que hemos caído.

Pero no podemos callar.

Ante esta espiral de dolor y sangre, ante la trivialización de la violencia que convierte disputas intrascendentes en tragedias, es imperativo alzar la voz con urgencia.

¿Qué futuro construimos si la inocencia es masacrada en el mismo hogar? La indiferencia no es una opción.

Es preciso que todos nos unamos para reclamar una acción firme de las autoridades, políticas públicas efectivas de protección infantil y salud mental, y un replanteamiento moral como sociedad.

El tiempo de la condena pasiva ha terminado. ¡Basta ya!