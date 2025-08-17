Libres del ruido fugaz

Con todo el andamiaje tecnológico que tenemos al alcance de la mano, a los medios impresos les quedan pocas opciones para competir en este ecosistema.

Las plataformas digitales, que son el hogar natural de tecnologías que se renuevan a toda velocidad, han transformado los modos de cómo accedemos a las noticias y cómo las vemos y escuchamos.

Frente a recursos que privilegian imágenes en vivo o animadas con Inteligencia Artificial, los impresos van quedando como medios estáticos, con menos herramientas para ser tan atractivos como lo digital.

Ahí no solo hay un menú abundante de contenidos, sino facilidades para enlazar con infinidad de archivos que presentan las noticias en su versión más dinámica.

Los teléfonos, tabletas y computadoras ponen en manos de los usuarios demasiadas llaves de acceso: información, entretenimiento e interacción comunitaria, todo en uno.

Los impresos, sin estas ventajas, siguen produciéndose con patrones menos ágiles y más costosos de producción y distribución.

La única salida para sobrevivir en un entorno cada vez más digital y ávido de nuevas tecnologías es ofrecer un producto donde la confianza y el rigor sean muy superiores a los de las plataformas.

Lo primero que hay que hacer es olvidarse de competir en la carrera de la inmediatez noticiosa.

Hay que enfocarse en contenidos de profundidad, estén o no vinculados a la actualidad.

Deben convertirse en un filtro confiable para todo lo que circula en redes: reprocesar contenidos (noticiosos o de otro tipo) y ofrecerlos con contextos que les den profundidad y veracidad a esos datos crudos y no siempre verificados.

Los lectores buscan en nosotros lo que las redes no dan: una voz verificada, libre del ruido fugaz, donde cada palabra lleva el peso de la responsabilidad editorial.

En el papel, no hay tanto espacio para innovar.

De hecho, las nuevas fortalezas de Inteligencia Artificial ya pueden diseñar periódicos completos, redactar contenidos y hasta añadir fotos de alta calidad.

Pero la Inteligencia Artificial no tiene ética, ni olfato periodístico, ni ese instinto humano que conecta historias con el alma de una comunidad.

El camino es angosto, sí. Pero mientras haya quienes valoren la verdad bien contada, el papel que se mancha con tinta y no con prisas nuestro oficio tendrá un lugar irreemplazable.