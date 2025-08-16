Protección para la Basílica

Lo ocurrido el pasado lunes a la entrada de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, es un acto bárbaro que debe dejar lecciones.

La Vía Sacra, construida hace un año por la Sociedad Industrial Dominicana (SID) como un aporte cultural y acervo turístico, fue dañada.

Las investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que los daños los provocó una haitiana desquiciada, quien una vez individualizada, apresada y llevada a un hospital, terminó en manos de Migración para su deportación.

La repatriación de esta mujer agresora está más que justificada y debe hacerse sin demora, puesto que el país no tiene que aceptar a extranjeros desaprensivos, y menos si son ilegales.

Hasta ahí, los hechos están claros.

Lo que no acabamos de comprender es por qué la Basílica y su entorno están tan desprotegidas como para que una persona trastornada dañe una obra de arte esencial de ese templo emblemático.

Ya la corporación SID ha informado que restaurará la Vía Sacra para el disfrute de sus visitantes y reconocemos su disposición y resiliencia.

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, estuvieron exactamente un año atrás inaugurando este monumento, lo que significa que lo valoraron como importante.

Cuando quede restaurado por la mano amiga, lo que corresponde es que se disponga una vigilancia militar 24 horas para garantizar que todo el entorno y el interior de la Basílica sea un lugar bien protegido.

Por su propia iniciativa, el Ministerio de Defensa debe disponer del personal y los recursos logísticos para que ese santuario sagrado, deje de ser un botín de ladrones y alocados.

Resulta inaceptable que el lugar más encumbrado para venerar a Nuestra Señora de la Altagracia, sea un espacio donde malandrines y desadaptados impongan sus reglas.