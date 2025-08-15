Más allá de las pasantías

Los programas de pasantías del Ministerio de Trabajo son un primer paso, pero insuficiente, para resolver el desempleo de los egresados universitarios.

Urge un enfoque más general y sistémico que alinee la educación superior con las necesidades del desarrollo nacional y los sectores productivos.

Para tales objetivos, es importante que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología realice encuestas sectoriales y mesas tripartitas (gobierno, empresas, universidades) para mapear esas necesidades reales de capital humano.

Y para definir perfiles y salarios de los profesionales empleados que estén vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030/2036.

Hay que proceder a una revisión crítica de la oferta académica actual y actualizar datos sobre matrícula y empleabilidad por área.

La actual concentración en humanidades, sociales y salud, frente a la insuficiente oferta tecnológica para dominar la Inteligencia Artificial, los softwares, la mecatrónica y la electrónica, exige ajustes.

Es preciso alentar un Compromiso Nacional Tripartito, para definir metas cuantitativas y cualitativas de profesionales requeridos por área, integrando este plan en la END.

Este compromiso debe guiar la asignación estratégica de recursos públicos, dirigiendo fondos e inversión en infraestructura universitaria hacia las carreras prioritarias identificadas.

Con una transformación curricular se pueden fortalecer los pénsums con ciencias básicas, tecnologías digitales y pensamiento crítico, e integrar mejor la formación técnica del INFOTEP, el ITLA y los liceos técnicos.

Las pasantías de las que habla el ministro de Trabajo son un puente, pero los cimientos son una educación superior realineada estratégicamente.

Solo un diagnóstico riguroso, planificación consensuada e inversión focalizada garantizarán que los egresados contribuyan al desarrollo con empleos de calidad.