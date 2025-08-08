Samaná define sus prioridades hoy

Impulsar el desarrollo, la calidad de vida y aprovechar los recursos humanos y materiales, es una tarea ineludible.

Ningún país ni provincia puede avanzar improvisando, trabajando a ciegas y dispersando fuerzas, aunque se tengan las mejores intenciones.

Esa realidad es la que ha motivado al Listín Diario, coordinado con la Universidad Católica Nordestana (UCNE)y el Estado, a impulsar los foros en la región Nordeste.

El Foro del Nordeste, celebrado en septiembre de 2024, trazó la pauta general para establecer las prioridades de la región.

En julio pasado se reunieron los foros provinciales de María Trinidad Sánchez y de Hermanas Mirabal.

Hoy, la cita es en Samaná, donde autoridades, productores, líderes comunitarios y académicos, identificarán prioridades y oportunidades para el desarrollo sostenible de la provincia.

La experiencia que vamos logrando con estos foros muestra que se está creando un espacio abierto para el diálogo, la concertación y la acción de todos los sectores interesados en desarrollar las provincias.

Valoramos la integración de las autoridades de la región y esperamos que sus aportes a la definición de los pilares de progreso se coronen con un esfuerzo vigoroso para que el gobierno provea los fondos y los técnicos para el éxito.

Cuando un municipio, una provincia o una región se disponen a jalonar su desarrollo, el contagio se extiende a todos sus habitantes y no hay obstáculo que los detenga.

El Listín Diario, la UCNE y la Gobernación, con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Economía, no dudamos de que el éxito nos acompañe en el Foro Provincial de Samaná.