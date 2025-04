Cuando inicié mi carrera en el periodismo profesional en 1968, las herramientas más avanzadas eran las máquinas de escribir y las cámaras de rollo.

No existían grabadoras portátiles, y los reporteros dependían de su habilidad para tomar notas a mano —incluso muchos aprendieron taquigrafía—, cultivando así una escucha activa y una memoria precisa.

En la redacción, la tecnología de vanguardia eran los **teletipos** que transmitían noticias e imágenes por ondas de radio, o las máquinas componedoras eléctricas que agilizaban —aunque hoy parezca rudimentario— la producción de los diarios.

Las correcciones se hacían con lápiz sobre el papel, y el montaje de las páginas era un arte manual, lejos de las plantillas digitales que hoy se diseñan con un clic.

Así, durante décadas, el periodismo avanzó entre herramientas analógicas, donde el oficio se medía por la paciencia, el rigor y la proximidad a las historias.

Todo cambió con la irrupción de las computadoras, los teléfonos inteligentes, las cámaras digitales y los diseños electrónicos.

Pero hoy, el salto cualitativo lo marca la Inteligencia Artificial (IA) que nos sitúa ante un escenario inédito: el “ periodismo artificial”.

Hablamos de sistemas capaces de automatizar la redacción, el formato y hasta la producción de contenidos audiovisuales impecables, con una eficiencia que desafía a las redacciones tradicionales.

La IA puede resumir datos, generar artículos en segundos o incluso replicar voces y rostros con hiperrealismo.

El peligro no está en la tecnología misma —que, usada con criterio, es una aliada—, sino en confundir progreso con sustitución.

Un robot no entrevista a una madre que perdió a su hijo en una guerra, no capta el temblor de su voz ni el peso de su silencio. No huele el miedo en una protesta ni improvisa preguntas ante una mirada esquiva.

La esencia del periodismo —su ética, empatía y capacidad de cuestionar el poder—reside en lo humano.

La IA carece de conciencia, contexto moral y sensibilidad social. Puede imitar, pero no “comprender”.

El “periodismo artificial” llegó para quedarse, pero su papel debe ser el de un instrumento, no un oráculo.

Los periodistas tienen y deben dominar estas herramientas, pero sin permitir que opaquen su criterio.

La tecnología puede procesar datos, pero solo los humanos pueden contar historias que conmuevan, porque, detrás de cada noticia, hay personas.

El futuro no es elegir entre lápiz o IA, sino entre periodismo con alma o información vacía.

Pura y simplemente.