Fumiguemos el país

El país debe estar mejor preparado, en términos de medidas preventivas eficaces, para la inminente aparición del virus de la chikungunya, tan fuerte y contagioso como el dengue.

Como se transmite por la picadura del mismo mosquito que propaga el dengue, el Aedes Egipto, a este vector hay que atacarlo en sus áreas de incubación, como las aguas acumuladas, o en el aire, para contener su reproducción.

Y, en ambos escenarios, la fumigación con insecticidas no debería descartarse.

De hecho, las brigadas sanitarias han aplicado este método para combatir el dengue conjuntamente con otras medidas, como incentivar la eliminación de sus criaderos.

El dengue viene causando estragos en el país desde el año pasado, cuando el número de casos (más de 8 mil) incrementó en un 300 por ciento los indicadores de la enfermedad en relación con el 2021.

Desde entonces, ha habido una intensa campaña de orientación para que los ciudadanos eviten conservar agua en recipientes en el exterior, como tanques, botellas o maceteros, mientras que la fumigación ayuda a disminuir la cantidad de mosquitos en el aire.

Ese riesgo persiste y es preocupante que los barrios de la capital estén reportando, en estos días, una inusitada presencia de mosquitos.

La fumigación, por tanto, puede hacerse a primera hora de la mañana o al final de la tarde, según aconsejan los especialistas.

Aunque no es del todo la solución, es parte decisiva en el esfuerzo preventivo, por lo que las autoridades deberían contemplar una jornada amplia de fumigación en todas las ciudades.

Eso se hizo cuando apareció el COVID y se ha estado haciendo, en casos focalizados, en las jornadas de combate del dengue y de otros virus, como el cólera.

Así que manos a la obra para cerrarle el paso a la chikungunya, cuya aparición como brote no se descarta.

