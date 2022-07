Que no se malogre el diálogo

Lamentable e injustificable ha sido el atropello policial contra los directivos del Colegio Médico Dominicano (CMD) que ayer fueron a realizar una protesta pacífica frente al Palacio Nacional.

Esa protesta fue convocada para hacer patente ante las autoridades el reclamo del gremio por más hospitales y reacondicionamiento de los que se encuentran en situación precaria.

Incluía, también, la solicitud de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de las enfermeras.

El atropello fue innecesario porque ha existido entre el gobierno y el CMD un canal abierto para la discusión de estos temas y justamente una de esas reuniones se produjo en la víspera de este incidente.

Si los médicos iban en tono pacífico a la protesta, ejerciendo un derecho constitucional que el propio gobierno ha respetado cuando se trata de otras manifestaciones públicas, no tenía sentido el uso de la fuerza policial, que de hecho ha malogrado este clima de conversaciones.

Justo en el momento menos adecuado, porque gravitan sobre el país una pandemia del Covid, brotes de dengue y presencia confirmada de la viruela símica, que ameritan de un trabajo combinado de las autoridades sanitarias y los médicos para no perjudicar la atención a la salud de los ciudadanos.

Es preciso que se restablezca el diálogo, del que ambas partes han sacado mutuo provecho pues se han ido resolviendo problemas puntuales, inclusive de índole salarial, y se ha mantenido un servicio continuo de atenciones a los casos de Covid y otras enfermedades.

Los pacientes no pueden quedar expuestos a la desatención de sus necesidades y este país no se puede dar el lujo de ver paralizados sus servicios hospitalarios, aunque no sean del todo óptimos.

Las partes deben volver ya al diálogo, marco en el que han podido entenderse y llegar a acuerdos en favor de la clase profesional y, por consiguiente, en favor de la salud pública.