Impreso-digital, la doble vía

Miguel Franjul

miguel.franjul@listindiario.com

El aproche entre el diario impreso y el digital ha resultado en un círculo virtuoso de “ganar-ganar” para ambos.

Ha permitido definir nuevos marcos para la construcción de un nuevo modelo de negocios, compatible para las dos plataformas, y para atraer y preservar audiencias mayores.

Para el impreso, la transición digital abrió las puertas a una mejor adaptación e implantación de nuevas tecnologías, permitiendo que sus esquemas tradicionales se fueran acomodando a las dinámicas de la innovación.

Tras manejarse en un modelo de relación vertical con los lectores de papel en la difusión de noticias de actualidad, ahora concentra sus contenidos en géneros periodísticos que favorecen la interpretación y contextualización de los hechos, en frío, aportando a su contraparte digital un material de más profundidad y calidad.

Apartado de las presiones por las “últimas noticias” y por tomar las calles temprano para hacerse más visible, lo que ya es cosa del pasado, el diario impreso de este tiempo avanza en otros escenarios de competencia, como el de proveer servicios, organizar foros y tiendas, algo novedoso en su historia.

Sus métodos de producción, de selección de contenidos, de proximidad con sus lectores, tienen ya el sello de la tecnología digital.

Aunque se produzca en formato papel, su contraparte digital hace que cambie la calle por un ecosistema más amplio, en el que está logrando recuperar sus fuentes de ingresos, su penetración y su acomodo a las exigencias de la nueva generación de usuarios.

El impreso busca posicionarse ahora en nichos temáticos mientras su par digital lo hace en distintas plataformas, utilizando diferentes formatos, entre ellos los audiovisuales, para dar dimensiones diferentes a una noticia, manteniéndola viva y reactualizada, lo que no era posible en el soporte papel.

Los altos niveles de suscripciones pagadas derivados de la mixtura digital es la prueba más fehaciente de este círculo virtuoso de ganar-ganar que ha provocado esta conversión multimediática, beneficiosa a ambas plataformas.

The approach between the print and digital newspapers has resulted in a virtuous circle of "win-win" for both.

It has made it possible to define new frameworks for the construction of a new business model, compatible for both platforms, and to attract and preserve larger audiences.

For print, the digital transition opened the doors to a better adaptation and implementation of new technologies, allowing its traditional schemes to adapt to the dynamics of innovation.

After handling a vertical relationship model with paper readers in the dissemination of current news, it now concentrates its content on journalistic genres that favor the interpretation and contextualization of the facts, cold, providing its digital counterpart with material of more depth and quality.

Away from the pressure for the "latest news" and for taking to the streets early to become more visible, which is now a thing of the past, the printed newspaper of this time advances in other competitive scenarios, such as providing services, organizing forums and shops, something new in its history.

Its production methods, content selection, proximity to its readers, already have the stamp of digital technology.

Although it is produced in paper format, its digital counterpart makes it change the street for a broader ecosystem, in which it is managing to recover its sources of income, its penetration and its accommodation to the demands of the new generation of users.

The print is now seeking to position itself in thematic niches while its digital peer does so on different platforms, using different formats, including audiovisuals, to give different dimensions to news, keeping it alive and updated, which was not possible on paper.

The high levels of paid subscriptions derived from the digital mix is the most reliable proof of this virtuous circle of win-win that has caused this multimedia conversion, beneficial to both platforms.