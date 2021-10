Opciones para la vacunación

Santo Domingo, RD

Como el lunes entra en vigencia la disposición que prohíbe el ingreso de personas sin vacunarse a cualquier recinto cerrado, queda tiempo todavía para que el gobierno ofrezca opciones o facilidades a quienes las necesitan.

Una alternativa sería establecer unidades fijas o móviles en las puertas de oficinas públicas, centros comerciales, zonas industriales, estaciones de autobuses, metro o teleférico, entre otros, para aquellos que voluntariamente acepten inocularse.

Ni la economía ni la vida ordinaria de las ciudades debería ser alterada por una restricción tan drástica como es la de dejar fuera de sus empleos o de lugares de servicio público a miles de personas que, por una razón u otra, no han podido vacunarse contra el Covid.

Muchos no lo han hecho sencillamente porque no les da la gana o no creen en el valor preventivo o protector de las vacunas, otros porque no han sacado tiempo para acudir a los puestos establecidos o porque les han resultado distantes de sus residencias.

Más que restricciones fuertes que, de seguro, encontrarán resistencia o serán susceptibles de violaciones o incumplimientos, la mejor estrategia contra el virus es la persuasión, la orientación, los mensajes explícitos y convincentes y, por supuesto, la facilitación del proceso.

Por suerte, ya los centros de vacunación vuelven a registrar flujos nutridos de personas que se vacunan por primera, segunda o tercera vez, lo que muestra que la sociedad está haciendo conciencia de la utilidad de la vacuna y de la gravedad de la pandemia.

Con los puestos fijos o móviles que sugerimos abrir en distintos centros de amplia concentración de personas, podemos seguir avanzando en esta lucha crucial por la salud y la sobrevivencia de los ciudadanos en estos tiempos calamitosos.